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20 jul 2026 Actualizado 15:57

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Internacional

El capo Ismael “el Mayo” Zambada, del cartel de Sinaloa, es condenado a cadena perpetua

Zamabada se había declarado culpable de varios crímenes relacionados al Cartel de Sinaloa.

Foto: @carelety.

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El capo mexicano de la droga Ismael “el Mayo” Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

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