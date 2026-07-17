Embajada de Estados Unidos en Bogotá no prestará servicios consulares el 20 de julio

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que no prestará ningún tipo de servicio consular el 20 de julio y que todas sus oficinas permanecerán cerradas por cuenta de las conmemoraciones y celebraciones del 20 de Julio en toda Colombia.

A su vez recomendaron a los viajeros en la capital del país a contactar sus aerolíneas para asegurarse que sus vuelos no se verán afectados por los cierres aéreos temporales en Bogotá el domingo 19 (10AM-11AM) y el lunes 20 de julio (10AM-1PM) de cara a las exhibiciones aéreas.

“Los pasajeros deben seguir las instrucciones de las autoridades aeroportuarias y estar atentos a los canales oficiales de redes sociales de la Autoridad de Aeronáutica Civil, donde se publicarán actualizaciones relevantes en tiempo real”, señala la Embajada.

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Recomendaciones para estadounidenses

La Embajada presenta una serie de medidas y recomendaciones para los estadounidenses que estén en el país durante los próximos días:

Si viaja el domingo 19 de julio o el lunes 20 de julio, manténgase en contacto con su aerolínea para estar al tanto de posibles cambios en su itinerario de vuelo.

No utilice aeronaves de ningún tipo, incluidos drones , entre las 10AM y las 11AM del domingo 19 de julio y entre las 10AM y las 13PM horas del lunes 20 de julio.

, entre las 10AM y las 11AM del domingo 19 de julio y entre las 10AM y las 13PM horas del lunes 20 de julio. Cumpla con las autoridades locales.

Manténgase informado a través de los medios locales.

Eviten las manifestaciones.

Mantén las puertas de tu coche cerradas con llave y las ventanillas subidas.

Mantenga un alto nivel de vigilancia, especialmente en áreas públicas.

¿Dónde será el desfile del 20 de julio en 2026?

Este año, el recorrido del desfile se llevará a cabo en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en la capital del país, donde las Fuerzas Militares y la Policía Nacional rendirán homenaje a la historia de Colombia y a los hombres y mujeres que trabajan por la seguridad nacional.

Durante la actividad, los soldados fueron recibidos con aplausos y muestras de cariño por parte de los asistentes. La jornada comenzó con la interpretación de la Oración Patria y continuó con una demostración de las capacidades y entrenamientos que harán parte del desfile, permitiendo a los ciudadanos conocer de cerca el trabajo que realizan las Fuerzas Militares.

El evento contó además con la participación de integrantes del Gaula Militar, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU), la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes, como cada año, reafirmaron su compromiso con la defensa, la seguridad y la protección de los colombianos.

Cierres viales en Bogotá

Por la conmemoración del 20 de julio, en las calles de Bogotá se implementarán algunos cierres viales tanto para los ensayos, programados para la noche del sábado 18 de julio, como para el desfile.

En esta oportunidad, el desfile se hará en el sur de la ciudad, específicamente en la avenida Villavicencio, entre el centro comercial Ensueño y el barrio Casa Linda.

Av. Boyacá, calzada lenta en sentido norte a sur, desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de 12AM a 4PM

Av. Gaitán Cortés entre Avenida Boyacá y calle 68F sur, en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4PM.

Av. Villavicencio entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá en los dos sentidos viales, desde medianoche hasta las 4PM.

Los mismos cierres se realizarán de manera gradual durante los ensayos del desfile. Para esto, el horario será el sábado 18 de julio, desde las 9PM hasta las 3AM del domingo 19 de julio.