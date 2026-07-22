El coronel Carlos Mario Bernal Correa asume la comandancia de la Octava Brigada del Ejército

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando donde entregó su cargo el coronel Julián Andrés Arango y asumió el coronel Carlos Mario Bernal como comandante de la Octava Brigada en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

En su intervención el coronel saliente Julián Andrés Arango manifestó que se va con la satisfacción del deber cumplido puesto que los resultados obtenidos son el reflejo articulado de las tropas.

Evidenció que durante el periodo que estuvo al frente de la comandancia de la Octava Brigada se realizaron importantes resultados operacionales que contribuyeron a la seguridad de la región como es la captura de tres integrantes del frente 57 Yair Bermúdez, ocho capturas de integrantes del Clan del Golfo, recuperación de 14 menores de edad entre otros.

“Los resultados obtenidos son el reflejo del trabajo articulado de nuestras tropas y el liderazgo de nuestros comandantes. Durante este periodo se materializaron importantes resultados operacionales que atribuyeron a la que contribuyeron a la seguridad y la tranquilidad de nuestra región", manifestó.

Añadió: “La captura de tres integrantes del frente 57 Jair Bermúdez, ocho capturas de integrantes del Clan del Golfo, una captura del ELN, siete capturas de integrantes de grupos de delincuencia organizada, la recuperación de 14 menores de edad, dos presentaciones voluntarias, 10 sometimientos a la justicia, la incautación de ocho armas de largo alcance y 59 armas cortas".

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:03 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Coronel entrante

De otro lado, el coronel entrante Carlos Mario Bernal comandante de la Octava Brigada del Ejército mencionó que desde el momento en que asumió el cargo está a la plena disposición de cada uno de los habitantes de la región para cumplir cada uno de los objetivos.

En cuanto a su hoja de vida, dio a conocer que es un soldado de infantería y estaba desempeñándose como oficial de operaciones en la Octava División en los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare y Guainía.

“Soy un soldado de infantería, recientemente venía a desempeñarme como oficial de operaciones en la Octava División los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Guainía, y anteriormente estuve en la Escuela Militar de Cadetes. Mi carrera militar se ha basado en lo operacional, pero también en lo académico. Estas líneas operacionales tienen un punto de referencia y es primero la fe en la causa. Cuando nosotros logramos internarle a nuestros soldados el por qué luchamos, estamos ya ganando la guerra", dijo.

Resaltó que cada departamento tiene su complejidad por lo que avanza en la revisión correspondiente en cuanto a inteligencia y operaciones como es el delito de la extorsión por lo que cuentan con el Gaula para enfrentar la amenaza.

Dijo que dentro del enfoque de la acción unificada es fundamental el trabajo con las diferentes autoridades civiles para la presencia en los territorios.