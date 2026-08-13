Dos integrantes de la comisión mixta ELN y frente 36 se entregaron en Anorí

Antioquia

El Ejército informó que dos personas que hacían parte del ELN y las disidencias del frente 36 se entregaron a las tropas en zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Estas personas entregaron material explosivo.

Según el reporte de la Séptima División del Ejército, alias Peluca y Toreto se sometieron en la vereda Los Trozos de esta población y entregaron dos artefactos explosivos, dos radios de comunicación y propaganda alusiva a la comisión mixta del ELN y el frente 36 que delinque en esa zona de Antioquia.

Según el reporte, alias Toreto es señalado de ser uno de los explosivistas de dicha comisión ilegal que trabaja de manera articulada para enfrentar al ejército y al Clan del Golfo con el que se disputa el territorio.

Briceño

De otro lado, la institución castrense también informó que logró la ubicación de una caleta del frente 36 en la que se halló abundante material explosivo en la vereda Palestina del municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

Según la Séptima División, hallaron 14 artefactos explosivos improvisados con método de activación por presión, los cuales fueron destruidos de manera controlada. También ubicaron 200 metros de cordón detonante, 13 detonadores aneléctricos, cuatro detonadores por tensión, un tarro de mercurio, dos tarros de pegamento PVC y 10 jeringas.