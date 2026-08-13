El ajedrez llega a las aulas de Medellín como herramienta de convivencia y aprendizaje

Medellín

La Fundación a la Rueda Rueda y el Inder de Medellín oficializaron una alianza estratégica para implementar el ajedrez en 10 instituciones educativas públicas de la ciudad. La iniciativa busca beneficiar a cerca de 1.000 estudiantes y formar a 30 docentes, utilizando el deporte ciencia para fortalecer la convivencia, la concentración y el pensamiento estratégico.

El programa arrancó en la Institución Educativa Octavio Harry – Jacqueline Kennedy mediante talleres prácticos, manejo de relojes y partidas simultáneas. Además del trabajo presencial, los alumnos reforzarán su aprendizaje a través de la plataforma virtual ChessKid y participarán en competencias internas para medir sus habilidades.

Ruta de formación hacia la competencia nacional

Esta estrategia académica sirve como plataforma de preparación para el VIII Torneo de Ajedrez a la Rueda Rueda, una de las competencias infantiles más relevantes del país. Gracias al convenio, 200 niños destacados de los colegios vinculados clasificarán a las fases eliminatorias del certamen para buscar un cupo en la gran final de Barranquilla.

La fase semifinal del torneo itinerante iniciará el 15 de agosto en Bogotá y llegará a Plaza Mayor en Medellín el próximo 5 de septiembre. El calendario de competencias regionales continuará durante el mes de septiembre en Montería, Palmira y la capital del Atlántico, reuniendo a cientos de jóvenes talentos del país.

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Apuesta por la transformación social a través del deporte

Viviana Barguil, directora de la Fundación a la Rueda Rueda, destacó que cada partida representa una oportunidad para desarrollar la toma de decisiones y el análisis en la niñez. Asimismo, el director del Inder, Eduardo Silva Meluk, celebró el respaldo a disciplinas menos populares y ratificó a Medellín como sede clave para eventos de integración nacional.