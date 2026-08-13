Combates entre ilegales dejan varios muertos en Remedios

Rmedios- Antioquia

Entre el martes y miércoles se registraron combates entre los grupos ilegales en zona rural del municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia, que dejaron varias personas muertas. Las confrontaciones serían entre el Clan del Golfo y las disidencias.

Las fuentes del territorio reportaron que el combate se registró con explosivos lanzados desde drones y que esa acción habría dejado varias personas muertas de ambos grupos en zonas de Lejanías y Carrizal. También indica que los muertos de la guerrilla habrían sido recogidos por los compañeros, pero otros dos, presuntamente del clan fueron transportados por una funeraria y trasladados a la morgue del municipio de Segovia.

Según el reporte de las autoridades, los cuerpos fueron recogidos en la vereda Cruz Vajitales, ubicada a unas cinco horas del área urbana. De los cuerpos se sabe que estaban en alto estado de descomposición. Uno tiene unos 25 años y el otro unos 30, y tiene impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal de Medellín, donde se espera que sean identificados.

Es importante recalcar que en la zona donde se reportó la confrontación delinquen el Frente 4 y EL ELN Frente José Antonio Galán, además de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.