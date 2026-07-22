Explosión en tanque que almacenaba alcohol en Zona Franca de Buenaventura
Se reportan varias persona heridas.
En la tarde de este martes 21 de julio, se registró la explosión de un tanque que almacenaba alcohol en la Zona Franca de CELPA en la vía alterna interna al puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
Cuatro personas resultaron heridas con quemaduras y trasladadas a la clínica Santa Sofía.
Varias oficinas con vidrios quebrados producto de la onda explosiva.
Autoridades tratan de establecer las causa de la explosión.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...