Explosión en tanque que almacenaba alcohol en Zona Franca de Buenaventura

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.

En la tarde de este martes 21 de julio, se registró la explosión de un tanque que almacenaba alcohol en la Zona Franca de CELPA en la vía alterna interna al puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Cuatro personas resultaron heridas con quemaduras y trasladadas a la clínica Santa Sofía.

Varias oficinas con vidrios quebrados producto de la onda explosiva.

Autoridades tratan de establecer las causa de la explosión.