Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jul 2026 Actualizado 01:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Explosión en tanque que almacenaba alcohol en Zona Franca de Buenaventura

Se reportan varias persona heridas.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

En la tarde de este martes 21 de julio, se registró la explosión de un tanque que almacenaba alcohol en la Zona Franca de CELPA en la vía alterna interna al puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Cuatro personas resultaron heridas con quemaduras y trasladadas a la clínica Santa Sofía.

Varias oficinas con vidrios quebrados producto de la onda explosiva.

Autoridades tratan de establecer las causa de la explosión.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir