Trabajadores de tres hospitales del Valle bloquean vías y exigen el pago de deudas de las EPS

Los trabajadores de la salud solicitan la intervención del Gobierno Nacional para que garanticen el pago de las obligaciones de las EPS.

Valle del Cauca

El Valle del Cauca amaneció con afectaciones en la movilidad en el norte y centro del departamento, por tres protestas simultáneas liderados por trabajadores de los hospitales departamentales San Antonio de Roldanillo, San Rafael de Zarzal y Centenario de Sevilla.

Los manifestantes hacen presencia en la vía Panorama, en el tramo que comunica con los municipios de Bolívar y La Unión; en Zarzal, sobre la doble calzada y en Sevilla, sobre la vía que conecta con el departamento del Quindío.

El personal de la salud exige el pago de las millonarias deudas que varias EPS mantienen con estas instituciones y denuncia que la situación ha obligado a suspender algunos servicios, afectando gravemente la atención de los pacientes.

“En el momento solamente tenemos la especialidad internista, ortopedia y hace casi 1 año se tuvo que suspender otros servicios como otorrino, dermatólogo, nutrición, entre otras especialidades, obligando a que a todos los usuarios del mismo municipio busquen las alternativas por otras entidades, no desconociendo que la salud en Colombia, en el departamento del Valle, está crítica”, señaló Diego Torres, Defensor del paciente del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo.

La crisis financiera también ha provocado el atraso de varios meses en el pago de salarios a médicos, enfermeras, personal asistencial y administrativo, quienes aseguran que la situación es insostenible.

“Llevamos un incumplimiento de unas deudas de EPS como Coosalud, SOS y el Fomag que nos deben más de 18 mil millones de pesos. En el municipio de Roldanillo, los usuarios y los trabajadores del hospital ya estamos cansados de tanto incumplimiento”, indicó Alexander Rebellón, representante de la Liga de Usuarios del Hospital San Antonio de Roldanillo.

Los trabajadores señalaron que los bloqueos serán de carácter indefinido y solicitan la presencia del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y del Gobierno Nacional para que intervengan y garanticen el pago de las obligaciones de las EPS, con el fin de evitar un mayor deterioro en la prestación de los servicios de salud en la región.