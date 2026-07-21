“Liquidación de La Cabaña pone en riesgo la economía rural del norte del Cauca”: Procaña

Para Procaña, la liquidación del Grupo La Cabaña no puede limitarse a la administración de un proceso judicial.

La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, lidera una estrategia de defensa colectiva para los afectados por la liquidación del Grupo La Cabaña.

Para el gremio, hoy amenaza el patrimonio de cerca de 1.000 productores de caña, compromete 3.200 empleos directos e indirectos y pone en riesgo la economía rural del norte del Cauca, especialmente en municipios como Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto y Miranda.

“No estamos hablando únicamente de una empresa en liquidación. Estamos hablando de cientos de productores que hoy no saben qué ocurrirá con sus contratos, sus cosechas y su patrimonio, y de una economía rural que enfrenta uno de sus momentos más difíciles”, afirma Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña.

Ante este escenario, Procaña activó una estrategia de defensa colectiva para proteger las tierras, las acreencias y el patrimonio de los cultivadores, articulando acciones jurídicas, gremiales e institucionales que fortalezcan su representación durante el proceso de liquidación.

Al mismo tiempo, el gremio hace un llamado al Gobierno Nacional para impulsar acciones que contribuyan a preservar el tejido productivo del norte del Cauca.

“No basta con tener la razón; es indispensable presentar oportunamente los soportes y actuar dentro de los términos establecidos por la ley”, reitera el gremio.