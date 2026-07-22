🔴 EN VIVO Medellín vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana: siga acá transmisión y minuto a minuto
El poderoso de la montaña recibe al gigante brasileño en casa por la ida de los playoffs, buscando un cupo en octavos de final.
El Deportivo Independiente Medellín recibira este 22 de julio al club brasileño Vasco Da Gama por el partido de ida de la primera fecha de los dieciseisavos de la copa CONMEBOL Sudamericana en la capitál antioqueña. Este encuentro iniciara a las 17:00 hora Colombia.
El inicio del Medellín en Sudamericana
El Medellín llega a esta etapa del certamen tras finalizar tercero en el Grupo A de la copa CONMEBOL Libertadores, resultado que le permitió seguir en competencias continentales. A pesar de ser locales en la primera fecha, el equipo rojo recibira al Vasco Da Gama sin afición debido a los incidentes ocurridos en el partido de fase de grupos contra Flamengo.
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El debut de Amaranto Perea como DT
Este encuentro será de Suma importancia para el equipo local ya que marcará el inicio de Luis Amaranto Perea como el nuevo director técnico del Poderoso. Al iniciar en un torneo intercontinental, este resultado generará una primera impresión para la afición de cara al inicio de la Liga Betplay 2026-ll, en donde su primera fecha enfrentará al Deportivo Pasto el Proximo 25 de julio.
¿Cuál es la convocatoria de los equipos?
El Medellín arrancará en esta fecha con la ausencia de el lateral-carrilero Frank Fabra debido a una lesión muscular en el bicep femoral.
Por otro lado, el Vasco Da Gama contará con los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza para este partido de ida.
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Salen los jugadores a la cancha
Los jugadores salen a calentar al campo de juego
Dos colombianos titulares
Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta hacen parte del XI inicial de Vasco. Johan Rojas y Marino Hinestroza esperan en el banco de suplentes
Así llegaba Vasco al Atanasio
El primer XI de Amaranto
Este es el equipo titular elegido por Amaranto Perea para su estreno como DT del Poderoso. Juan José Córdoba, Joaquín Varela y Agustín Martegani son las novedades
Las bajas del DIM
Frank Fabra y Alexis Serna no serán de la partida en el conjunto antioqueño. El club anunció sus bajas de última hora por lesión
Así anunciaba el equipo brasileño su llegada a Colombia
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana!