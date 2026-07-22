🔴 EN VIVO Medellín vs. Vasco da Gama por Copa Sudamericana: siga acá transmisión y minuto a minuto

El Deportivo Independiente Medellín recibira este 22 de julio al club brasileño Vasco Da Gama por el partido de ida de la primera fecha de los dieciseisavos de la copa CONMEBOL Sudamericana en la capitál antioqueña. Este encuentro iniciara a las 17:00 hora Colombia.

El inicio del Medellín en Sudamericana

El Medellín llega a esta etapa del certamen tras finalizar tercero en el Grupo A de la copa CONMEBOL Libertadores, resultado que le permitió seguir en competencias continentales. A pesar de ser locales en la primera fecha, el equipo rojo recibira al Vasco Da Gama sin afición debido a los incidentes ocurridos en el partido de fase de grupos contra Flamengo.

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El debut de Amaranto Perea como DT

Este encuentro será de Suma importancia para el equipo local ya que marcará el inicio de Luis Amaranto Perea como el nuevo director técnico del Poderoso. Al iniciar en un torneo intercontinental, este resultado generará una primera impresión para la afición de cara al inicio de la Liga Betplay 2026-ll, en donde su primera fecha enfrentará al Deportivo Pasto el Proximo 25 de julio.

¿Cuál es la convocatoria de los equipos?

El Medellín arrancará en esta fecha con la ausencia de el lateral-carrilero Frank Fabra debido a una lesión muscular en el bicep femoral.

Por otro lado, el Vasco Da Gama contará con los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza para este partido de ida.

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