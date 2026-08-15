Desde San Jacinto critican cambios en Festival Nacional Autóctono de Gaitas

Una fuerte controversia se generó en San Jacinto, Bolívar, alrededor del Festival Nacional Autóctono de Gaitas, luego de que representantes del sector cultural expresaran su rechazo a las decisiones de la administración municipal frente a la programación del tradicional evento.

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A través de un pronunciamiento público, los defensores de la tradición gaitera cuestionaron que se esté dando mayor espacio a artistas de géneros diferentes a los que históricamente han hecho parte de esta celebración, mientras se reduce el tiempo destinado a los concursos autóctonos.

Para los organizadores, cultores y participantes que respaldan el pronunciamiento, los concursos de gaitas, décimas, canto y baile constituyen el corazón del festival, debido a que permiten reunir a músicos y portadores de las tradiciones provenientes de distintas regiones de Colombia y otros lugares del mundo.

Según señalaron, modificar el enfoque del evento representa un riesgo para la identidad cultural de San Jacinto, municipio reconocido nacional e internacionalmente por su tradición musical y artesanal.

“Los concursantes han sido, son y seguirán siendo los verdaderos actores principales del festival”, señalaron los representantes del sector cultural, quienes destacaron que estos espacios permiten preservar los conocimientos transmitidos de generación en generación y mantener vigente el legado de los maestros gaiteros.

La inconformidad aumentó después de lo ocurrido durante la jornada anterior, situación que calificaron como una afrenta contra la cultura local y contra la memoria de quienes dedicaron su vida a preservar las expresiones tradicionales de la región.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la administración municipal, a las instituciones y a la ciudadanía para que se garantice que la esencia cultural sea el eje central del Festival Nacional Autóctono de Gaitas.

Por su parte, el Gobierno del municipio no se ha pronunciado oficialmente sobre estas crítica.