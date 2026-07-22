Temperaturas seguirán aumentando en Santander tras alerta por incendios en siete municipios

Las altas temperaturas seguirán aumentando en Santander durante los próximos días, advirtió la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la entidad, el departamento ya entró en la etapa de madurez del fenómeno de El Niño, lo que mantiene el riesgo de nuevos incendios forestales..

Pedro Conde, coordinador de la oficina, recordó que el pasado viernes siete municipios alcanzaron alerta roja por riesgo de incendios forestales.

Durante el fin de semana se registraron emergencias en Charalá, Matanza y la vereda La Esperanza, en El Peñón. Aunque las lluvias ayudaron a controlar varios de estos incendios, aclaró que el riesgo continúa. El funcionario explicó que el cambio climático está generando una alta variabilidad en Santander.

Pues, mientras en algunas zonas llueve, en otras se siguen presentando incendios forestales. Además, advirtió que el aumento de las temperaturas podría disminuir los caudales de ríos y quebradas, generar riesgo de desabastecimiento de agua y favorecer nuevas conflagraciones.

La Oficina para la Gestión del Riesgo pidió evitar las quemas para preparar cultivos, la quema de basuras y las fogatas mal apagadas. También recomendó no arrojar colillas de cigarrillo ni botellas u otros elementos que puedan provocar incendios de cobertura vegetal.