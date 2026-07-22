“Hay que hacer una operación militar”: Gobernador de Santander por minería ilegal en Santurbán

Bucaramanga

El páramo de Santurbán sigue siendo tema de conversación tras las fallidas mesas de concertación que viene adelantando el Ministerio de Ambiente con la comunidad en Bucaramanga por la delimitación. Además, el incremento de la minería ilegal que está poniendo en riesgo a la ciudadanía en esa zona y las afectaciones al agua tienen en máxima alerta a las autoridades departamentales.

Por eso, el gobernador Juvenal Díaz Mateus reiteró el llamado a la ministra Irene Vélez para que también asuman la responsabilidad sobre esta situación que se viene presentando allí y advirtió que no es solo el problema con las multinacionales que quieren practicar la minería en esa zona de Soto Norte, sino con quienes lo hacen de manera ilegal y generan daños ambientales.

“Si usted va a proteger el medio ambiente, pues tiene que protegerlo. En lo que estamos de acuerdo con el páramo es que no podemos hacer la parte de la minería, pero hacerse el de la oreja gorda con la minería ilegal, que es lo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente, es lo que está mal y decir eso no es un problema mío, es el problema de los alcaldes y del gobernador, no es así. Ahí hay responsabilidad de todos”, aseguró el mandatario departamental.

Dijo también el gobernador Díaz Mateus que ha elevado la solicitud al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional de Minería para que se hagan operaciones conjuntas en contra de la minería ilegal en los alrededores del páramo de Santurbán y que se tengan los recursos para poder hacerlo.

“Nosotros no podemos estar protegiendo el páramo como se ha venido haciendo contra aquellas empresas que pretendían hacer en el páramo la minería, estigmatizarlas y permitir y hacernos los de la oreja gorda con los ilegales. Hay que hacer una operación militar en esa área que requiere de unidades especializadas y para eso, pues vamos a pedirle al ministro de Defensa entrante que nos ayude”, enfatizó el gobernador de Santander.

El mandatario aseguró que espera que durante el nuevo gobierno se puedan corregir los errores que se han tenido con el páramo de Santurbán y se puedan establecer las acciones para combatir la minería ilegal en esa zona del departamento.