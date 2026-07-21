Mantienen alerta por continuidad de tormentas eléctricas y vendavales en Córdoba. (tormenta) EFE/EPA/YAHYA ARHAB (referencia). / YAHYA ARHAB ( EFE )

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR - CVS) advirtió que las tormentas eléctricas y vendavales continuarán en Córdoba, especialmente en Montería. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad ante los riesgos que representan estas condiciones climáticas en el departamento.

“La recomendación es mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no transitar por zonas inundadas y, en la zona costera, extremar las precauciones por el aumento del oleaje y los vientos fuertes”, sostuvo la autoridad ambiental.

De acuerdo con los últimos registros, ocho personas perdieron la vida en el departamento en medio de estas complejas condiciones climáticas que han ocasionado la caída de líneas de alta tensión, arboles y rayos.

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Uno de los casos más lamentables se reportó en el barrio Santa Fe, donde dos menores de 15 y 16 años fallecieron tras la caída de una línea de alta tensión.

Finalmente, desde la administración municipal se informó que “continuamos monitoreando una onda tropical que continúa favoreciendo el incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias de variada intensidad”.