Petro decretó emergencia económica, ambiental, social y ecológica por ola invernal

Como lo anticipó Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro decretó estado de emergencia económica, ambiental y social debido a la ola invernal que ha golpeado a estas regiones en las últimas semanas.

Según el decreto 0150, el decreto cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, la Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días.

Hasta el momento, las graves inundaciones específicamente en los departamentos de Córdoba y Sucre han dejado al menos 14 personas muertas, así como más de 9.000 viviendas han sido destruidas y cerca de 50.000 familias y unas 300.000 personas han resultado damnificadas.

Ante esto, el presidente anunció la expedición del decreto de emergencia en los departamentos más afectados para atender las implicaciones y afectaciones de la ola invernal.

Se trata de un nuevo decreto con el que Gobierno busca recaudar recursos para atender a los damnificados y las afectaciones que ha dejado las fuertes lluvias en varias regiones del país.

Petro pidió a Corte quitar la suspensión del decreto de emergencia

A través de una carta enviada a la Corte Constitucional de Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió formalmente quitar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social expedido en diciembre de 2025, ante la falta de recursos para atender la deuda que tiene el país.

El mandatario dejó claro que, en medio de su responsabilidad concreta de gobernar en una emergencia, “que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”, tiene que solicitar que se levanta la suspensión del decreto 1390 de 2025 porque la vida de la población está en juego.

“Aquí está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables”, señaló.