40 años del Museo del Oro Quimbaya de Armenia, centro cultural y legado del maestro Rogelio Salmona

Armenia

El Museo del Oro Quimbaya de Armenia del Banco de la República cumple 40 años de creación, obra arquitectónica del maestro Rogelio Salmona, cuatro décadas de este centro cultural.

Hace 40 años abrió sus puertas el Museo del Oro Quimbaya, obra maestra del arquitecto Rogelio Salmona y, desde entonces, este espacio ha reunido arquitectura, arqueología, memoria y paisaje para convertirse en un lugar de encuentro para distintas generaciones del eje cafetero.

Inaugurado en julio de 1986, el centro cultural celebra 40 años al servicio de los quindianos y visitantes que encuentran en él una puerta para acercarse a la riqueza cultural y natural de la región

Como parte de esta celebración estuvo en Armenia el director general del Banco de la República Leonardo Villar que señalo “este Centro Cultural Museo del Oro Quimbaya es realmente un orgullo del Banco de la República. Es una institución que se creó en esta ciudad para apoyar la cultura, para apoyar el desarrollo turístico.

Y agregó “Hoy en día es un lugar de encuentro, un lugar con biblioteca, con Museo del Oro, con exposiciones abiertas al público, con obras originales, y lo manejamos como parte de la red cultural del Banco de la República y le damos una gran importancia a este en particular”

¿Qué importancia tiene un museo para la cultura y la apuesta que tiene el banco?

Director: el Banco de la República es una institución muy particular porque cuando la Constitución le dio su autonomía como banco central, le dio también la potestad de mantener una función que había ido desarrollando poco a poco y un poco por casualidad en la historia de Colombia, que es la de mantener la actividad cultural, una actividad cultural que ha sido siempre importante para el Banco de la República y que se ha mantenido ya con un respaldo constitucional en los últimos 35 años”

Leonardo Villar, director Banco de la República. Foto: Adrián Trejos Ampliar Leonardo Villar, director Banco de la República. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Esa actividad cultural se desarrolla en todo el país. Tenemos muchas sedes, pero una de las más importantes es esta de Armenia, donde tenemos la fortuna de contar con un centro tan especial como este construido por Rogelio Salmona, subrayó el director.

Premios para el Museo del Oro Quimbaya de Armenia

El Museo del Oro Quimbaya ha recibido galardones cómo el Premio Nacional de Arquitectura de la Bienal 1986-1987, la Medalla al Mérito Artístico y Cultural del departamento del Quindío 1988, el Premio a la Mejor Labor de Promoción de Lectura Fundalectura 1996 y la Declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación, dentro del conjunto de nueve edificios del arquitecto Rogelio Salmona en 2007, el Premio Cafeto de Oro en 2024, y, recientemente, por sus aportes culturales en el marco de los 60 años del departamento del Quindío.

Acto de celebración por los 40 años del Museo del Oro Quimbaya de Armenia. Foto Adrián Trejos Ampliar Acto de celebración por los 40 años del Museo del Oro Quimbaya de Armenia. Foto Adrián Trejos Cerrar

El legado del maestro Salmona

Durante los actos de celebración por los 40 años del Museo del Oro Quimbaya en Armenia estuvo presente la arquitecta, María Elvira Madriñán presidenta de la Fundación Rogelio Salmona y esposa del arquitecto de la obra del museo que habló sobre el legado.

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Y explicó “si uno ve la obra de Rogelio, caracteriza su obra, el tema de componer con el vacío. El vacío generalmente como se tiene en cuenta y aquí, y no solo en esta obra, sino en muchas de sus obras, se compone con esos vacíos que se vuelven patios, que se vuelven plazas, que se vuelven espacios para el encuentro, para la congregación.

Esta obra del museo, ¿qué lugar ocupa dentro de toda la obra del maestro?

María Elvira Madriñán presidenta de la Fundación Rogelio Salmona: Es un punto clave, un ancla, por decir algo, donde abre una exploración que no termina nunca sobre la composición con base en espacios abiertos. En este particularmente que los hace unidos por sus diagonales, que tiene una perspectiva clara desde que uno entra, ve lo que sucede al final, es superclaro. Pero él después empieza a ver cómo cambia esa perspectiva, cómo gira algunos patios y cómo logra generar experiencias diferentes cada vez que se recorre el edificio.

En la actualidad el Museo del Oro Quimbaya cuenta con espacios para todos los públicos de los que destacan sus dos salas de la exposición arqueológica permanente, el jardín arqueobotánico, la sala de exposiciones temporales de arte, la sala infantil, el centro de documentación digital, el auditorio y el exploratorio, entre otros.