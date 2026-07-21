Incautan en el Pacífico cerca de tonelada y media de marihuana, valorada en más de US$15 millones

Se evitó la comercialización de más de 242 mil dosis de marihuana en el mercado ilegal internacional.

La primera operación fue desarrollada por la Armada en la bahía interna del Distrito Especial de Buenaventura. Allí fue inspeccionada una embarcación de cabotaje, en la que fueron halladas nueve cajas que contenían 216 paquetes rectangulares con 317,9 kilogramos de marihuana.

En la embarcación se movilizaban nueve personas de nacionalidad colombiana, entre ellas una menor de edad.

La segunda operación se desarrolló gracias a información suministrada por Inteligencia Naval sobre una embarcación tipo “go fast”, que navegaba de manera sospechosa a 45 millas náuticas de Buenaventura.

Durante la inspección fueron hallados 35 bultos que contenían 1.146 paquetes al parecer con sustancias ilícitas. En la embarcación se movilizaban cuatro tripulantes: tres ciudadanos panameños y un colombiano, quienes fueron capturados.

En total, las dos operaciones permitieron la incautación de 1.461,6 kilogramos de marihuana y la captura de siete personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente para adelantar el respectivo proceso de judicialización.

Con estos operativos, la Armada de Colombia afectó las finanzas de las organizaciones narcotraficantes en más de 15 millones de dólares y evitó la comercialización de más de 242 mil dosis de marihuana en el mercado ilegal internacional.