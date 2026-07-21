MinEducación y Pacto Histórico radican reforma a la educación superior

Congresistas asisten a la instalación del nuevo Congreso este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega

El ministro de Educación, Daniel Rojas, junto con la bancada del Pacto Histórico radicaron en el Congreso de la República el proyecto que busca reformar la Educación Superior y en concreto convertir en ley varias de las políticas implementadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Rojas aseguró que la iniciativa no es una reforma más, sino un proyecto para blindar como ley y profundizar los avances alcanzados en los últimos cuatro años.

“Un proyecto de ley que no es nuestro, que le pertenece al pueblo, que le pertenece a esa juventud que ha dejado su sangre y sus ojos en las calles, y que seguirá llenando las calles de alegría y acompañando a esta bancada”, indicó Rojas.

Según afirmó, los recursos para las instituciones de educación superior aumentaron más del 53 %, mientras que la base presupuestal creció 101 %.

Rojas sostuvo que esos recursos permitieron alcanzar una cobertura del 61 % en educación superior durante 2025, equivalente a 2,7 millones de estudiantes, y aseguró que la meta para 2026 es llegar al 65 % de cobertura.

Educación como derecho fundamental

El ministro explicó que el eje central del proyecto es reconocer la educación superior como un derecho fundamental, lo que, según dijo, implica garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y la calidad.

Además, defendió la estrategia de expansión de la oferta educativa en regiones históricamente excluidas y señaló que busca asegurar la continuidad de las nuevas sedes universitarias abiertas durante el actual gobierno.

Críticas al gobierno entrante

Durante su intervención, Rojas cuestionó los anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella y advirtió que una política de austeridad inspirada, según él, en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional podría poner en riesgo los avances alcanzados.

“Hoy esos avances en la en materia de garantía del derecho se ven amenazados cuando el gobierno entrante nos dice que va a acatar el recetario del fondo monetario internacional, recetario que ya han acatado países como Grecia, y que los resultados los conocemos todas y todos”, indicó el ministro Rojas.