12 parlamentarios representan la bancada de la región en el Congreso

12 congresistas por Norte de Santander empiezan su labor en el Congreso de la República /(Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Cúcuta

Con nueve caras nuevas y tres que repiten así quedó conformada la bancada parlamentaria de Norte de Santander en el Congreso de la República.

Al senado llegaron los congresistas Alix Yirley vargas por el partido liberal, Luis Alfonso Mejía Núñez por el partido Alianza Verde, el pacto histórico llega con Martín Carabalí y Alejandra Omaña. En este repiten Wilmer Carrillo por el partido de la U y Juan Carlos García por el partido conservador.

En la Cámara se renovó en un 90% el grupo de parlamentarios que representan esta región. Son ellos José Luis Duarte por el partido Conservador, Eimy Suarez por Cambio Radical, Ariel Rodríguez por el partido Liberal, Diana Riveros por el Partido de la U, Tatiana Gaona por la curul de Paz y repite Juan Felipe Corzo por el centro democrático.

Con este grupo de doce parlamentarios se generan grandes expectativas frente al liderazgo que puedan asumir en el Congreso de la República, su representación, participación y más allá su labor para generar apoyo del gobierno nacional en el desarrollo de proyectos de inversión para el departamento.

Se espera conocer. si los dirigentes políticos de Norte de Santander alcanzaron una representación en las comisiones de trabajo del parlamento.