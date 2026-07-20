Al menos cuatro guerrilleros muertos dejaron combates entre el ELN y disidencias de las FARC en Tibú

Norte de Santander

De acuerdo con la información suministrada por las comunidades, desde la noche de este sábado 18 de julio iniciaron los combates entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en el sector Club de Leones, corregimiento de Tres Bocas, municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Sin embargo, estos enfrentamientos, en las últimas horas, se trasladaron hasta el casco urbano de Campo Dos, en este mismo municipio, dejando confinados a todos sus habitantes.

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Esta misma información entregada por la comunidad da cuenta que al menos cuatro guerrilleros, pertenecientes al ELN, habrían fallecido en medio de estos combates y otro número más, aún sin establecer, habrían resultado heridos.

Estos enfrentamientos tuvieron como epicentros al menos tres barrios de Campo Dos, obligando a la suspensión de transporte público, cierre de comercio y confinamiento de sus habitantes. Así mismo, varias viviendas resultaron afectadas.

Debido a la complejidad de la zona, funerarias con presencia en esta región serían las encargadas de recoger los cuerpos de quienes fallecieron en medio de estos combates.

Frente a lo anterior no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.