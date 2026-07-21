Alcalde de Cúcuta anunció las peticiones que desde esta región tiene para los nuevos congresistas

Cúcuta

Desde el desfile militar y policial de este 20 de julio y a propósito del cambio del Congreso de República, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció las peticiones que desde esta región tiene para los nuevos Senadores y Representantes a la Cámara.

De acuerdo con el mandatario, ya tiene listos varios proyectos que entregará al nuevo Congreso de la República y con los que busca avanzar en el desarrollo de la capital nortesantandereana.

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“Queremos organizar un equipo con los congresistas para lograr un contrato que permita, entre el gobierno y la ciudad de Cúcuta, generar proyectos de impacto, como en su momento fue el contrato Plan de Santander. Queremos hacerlos acá en la ciudad de Cúcuta, estructurarlo y que en un año lo podamos presentar al Gobierno Nacional”, expresó Acevedo.

Resaltó que lo que busca en este plan de inversión son obras que impulsen a Cúcuta en diversos sectores. “Esto consiste en obras que refleje el desarrollo de la ciudad”.

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Enfatizó que su proyección, junto a los nuevos congresistas es lograr “desarrollar proyectos gigantes, como lo hizo Santander en su momento”.

Se espera que, a medida que esta proyección avance, se logre obtener mayor información frente a lo pensado por el mandatario, quien resaltó de momento, que le apostará a obras viales que permitan una mejor conectividad de Cúcuta con el centro del país y la región del Catatumbo.