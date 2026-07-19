Justin Bieber interpretó: “Everything Hallelujah” en la histórica final del Mundial 2026

Justin Bieber fue uno de los artistas que protagonizó el histórico primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado este domingo durante el partido entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium.

Lejos de apostar por una presentación llena de efectos o coreografías, el cantante canadiense eligió un momento mucho más íntimo.

Sobre el escenario interpretó una versión acústica de “Everything Hallelujah”.

Uno de los temas más recientes de su repertorio, acompañado por una puesta en escena minimalista que contrastó con el despliegue visual del resto del espectáculo.

La actuación fue presentada por los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt, quienes aparecieron caracterizados como sus personajes de la serie Ted Lasso, sorprendiendo al público antes de dar paso a Bieber.

Durante la interpretación, el artista modificó el cierre de la canción para dedicarla al evento con la frase “World Cup Hallelujah”, un guiño especial a la final del Mundial.

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El canadiense compartió escenario con un cartel de talla mundial integrado por Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22, bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El espectáculo, de aproximadamente 11 minutos, marcó un antes y un después para la Copa del Mundo al incorporar, por primera vez, un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl.

Aunque cada artista tuvo una participación breve, la presentación de Bieber fue una de las más comentadas en redes sociales por el contraste entre la energía del resto del espectáculo y la sencillez de su interpretación, que puso el foco en su voz y en la emotividad de la canción.

La actuación también hizo parte de una iniciativa impulsada por la FIFA y Global Citizen para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, un proyecto que busca recaudar recursos destinados a programas de educación y deporte para niños y jóvenes en diferentes países.

Con su participación, Justin Bieber se sumó a una noche que quedará registrada como uno de los momentos más innovadores en la historia de los Mundiales.