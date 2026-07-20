Omar Courtz confirma concierto en Bogotá: se presentará el 13 de noviembre en el Movistar Arena

Omar Courtz volverá a encontrarse con el público colombiano. El artista puertorriqueño confirmó una nueva fecha de su gira internacional “Por Si Mañana No Estoy Tour 2026”.

La feha para el concierto será el próximo 13 de noviembre en el Movistar Arena.

El anuncio fue dado a conocer a través de la cuenta oficial de Conciertos Colombia, donde se confirmó la llegada del cantante a la capital del país como parte del recorrido que realizará durante este año.

La noticia generó rápidamente expectativa entre sus seguidores, quienes celebraron el regreso del intérprete a uno de los escenarios de Colombia.

Con una carrera en constante crecimiento dentro de la música urbana, Omar Courtz se ha consolidado como una de las nuevas figuras del género.

Esto se da en un momento donde sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y a colaboraciones con reconocidos artistas de la escena latina.

La gira “Por Si Mañana No Estoy Tour 2026” toma el nombre de uno de los proyectos más representativos del cantante y promete reunir los principales éxitos de su repertorio en un espectáculo cargado de energía.

Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la boletería ni los invitados especiales para el concierto en Bogotá.

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El anuncio ya ha despertado gran expectativa entre los fanáticos del artista, quienes esperan conocer en los próximos días toda la información relacionada con el evento.

La presentación del 13 de noviembre se suma a la agenda de grandes conciertos que recibirá Bogotá durante el segundo semestre de 2026.

Esto consolida a la ciudad como uno de los principales destinos de las giras internacionales de artistas del género urbano.

Con este anuncio, Omar Courtz confirma una nueva parada en Colombia y prepara un reencuentro con sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de un repertorio que lo ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección de la música latina actual.