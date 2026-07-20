SATENA suspende vuelos hacia Ocaña por amenaza a la seguridad del aeropuerto

TRANSPORTE

La aerolínea estatal SATENA suspendió temporalmente sus operaciones comerciales desde y hacia el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, Norte de Santander, luego de la restricción impuesta por la Aeronáutica Civil debido a una amenaza contra la seguridad de la terminal aérea.

La decisión se adoptó en cumplimiento del NOTAM A2607/26 emitido por la Aeronáutica Civil, mediante el cual se estableció que el aeropuerto permanecerá habilitado únicamente para operaciones de aeronaves de Estado y aviación militar hasta las 11:59 p. m. del 26 de julio de 2026.

Ante esta medida, SATENA informó que suspende de manera temporal la operación de la ruta, priorizando la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal operativo.

La aerolínea señaló que los pasajeros con reservas serán contactados a través de los canales oficiales para ofrecerles las alternativas contempladas en las políticas comerciales vigentes.