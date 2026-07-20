Parques Nacionales defiende gestión ambiental y responde a cuestionamientos del nuevo MinAmbiente

AMBIENTE

Los Parques Nacionales Naturales de Colombia respondió a las denuncias del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, quien aseguró que el Gobierno entrante recibirá un sistema de áreas protegidas con un preocupante aumento de la deforestación y un presunto abandono institucional.

La entidad hizo un llamado a que el debate sobre la deforestación se base en un análisis técnico e histórico, al señalar que este fenómeno es una problemática estructural que afecta desde hace décadas a los ecosistemas protegidos, especialmente en la Amazonía y la Orinoquía.

Según Parques Nacionales, el comportamiento de la deforestación no puede evaluarse con base en un solo año.

“Dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales se registró en 2018, con 21.048 hectáreas deforestadas, seguido de 15.915 hectáreas en 2020 y 14.275 hectáreas en 2021″, aseguró la organización.

En contraste, la entidad indicó que durante el actual gobierno la cifra fue de 12.449 hectáreas en 2022, descendió a 4.682 hectáreas en 2023, la más baja del periodo, y aumentó a 11.544 hectáreas en 2024.

No obstante, la entidad subrayó que, pese a ese incremento, la deforestación registrada en 2024 continúa siendo 45 % inferior a la observada en 2018, año de mayor afectación para las áreas protegidas.

Chiribiquete, con más del 99 % de su cobertura conservada

Frente a las alertas sobre el estado del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Patrimonio Mundial de la UNESCO, Parques Nacionales afirmó que el 99,2 % de su cobertura se encuentra en excelente estado de conservación.

La entidad explicó que en las zonas afectadas ya se implementan estrategias de manejo con las comunidades históricamente relacionadas con ese territorio y destacó la creación del fondo “Chiribiquete, un paisaje para siempre”, un mecanismo de cooperación internacional que busca garantizar recursos permanentes para fortalecer la protección del parque.

Parques Nacionales también destacó que durante el actual gobierno se aprobaron dos proyectos financiados con recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con una inversión superior a 481 mil millones de pesos, de los cuales 101 mil millones ya fueron asignados para fortalecer la conservación.