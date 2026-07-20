Estos son los congresistas de Boyacá que inician trabajo legislativo este 20 de julio

Hoy toman posesión los once congresistas boyacenses elegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo, quienes integrarán el nuevo Congreso de la República.

Boyacá

Este lunes festivo 20 de julio cuando se cumplen 2016 años del Grito de Independencia de Colombia toma posesión el nuevo Congreso de la República elegido el 8 de marzo pasado.

Se trata de los nuevos legisladores para el periodo constitucional 2026-2030, dando cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de Colombia para el inicio de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

La jornada marcará el comienzo de las funciones de los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, quienes ejercerán su mandato durante los próximos cuatro años, el mismo tiempo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Inicialmente, el nuevo Congreso de la República deberá designar a los presidentes y vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027. Estos están encargados de dirigir los debates durante el primer año de la legislatura.

Asimismo, los congresistas deberán decidir si renuevan o mantienen en sus cargos a los secretarios generales de ambas cámaras, que en estos últimos dos años estuvieron a cargo de Diego González en el Senado y Jaime Lacouture en la Cámara.

El presidente, Gustavo Petro invitó a los colombianos, “a congregarse en las plazas públicas del país por las reformas sociales en beneficio del pueblo”. También anunció que ese día pronunciará su último discurso a los colombianos desde la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá donde se realizará el desfile militar conmemorativo de los 216 años del Grito de Independencia de Colombia.

En la Cámara de Representantes estarán:

Yamit Noé Hurtado Neira: (Alianza Verde)

Médico y político nacido en Paipa donde se desempeñó como alcalde. También fue gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Lideró la institución durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, gestión que le otorgó gran visibilidad y reconocimiento técnico, además fue Gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá.

Jaime Raúl Salamanca Torres: (Alianza Verde)

Nació en el municipio de Sotaquirá, es Contador Público. Fue diputado entre 2012 - 2015 y 2016 - 2019. Fue Secretario de Educación de Boyacá entre 2020 y 2021.

Representante a la Cámara para el periodo 2022 – 2026 fue presidente de la Corporación entre julio de 2024 y 2025.

José Luis Bohórquez López: (Pacto Histórico)

Abogado, nacido en Duitama. Fue elegido alcalde de ese municipio en 2023, pero una demanda de nulidad electoral lo sacó de su cargo en 2025.

Participó en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025 y ganó ser cabeza de lista de la colectividad a la Cámara de Representantes.

Eduar Alexis Triana Rincón: (Centro Democrático)

Nació en Maripí, estudió Administrador de Empresas desde en la Universidad Santo Tomás.

Fue alcalde del municipio de Maripí en el periodo 2016 – 2019. Es su segundo periodo como Representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Héctor David Chaparro Chaparro: (Partido Liberal)

Es oriundo de Duitama, estudió Economía en la Universidad de los Andes, donde también se especializó en Administración Financiera, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Carleton de Canadá.

Fue Gerente de la Lotería de Boyacá, Secretario de Cultura y Turismo de Boyacá: Cargo en el que impulsó la gestión cultural del departamento.

Es su segundo periodo como Representante a la Cámara por Boyacá.

Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso (Partido Conservador)

Nació en el municipio de Guateque, pero ha vivido gran parte del tiempo en Garagoa donde fue elegida concejal de 2012 a 2014. En la Cámara de Representantes fue asesora desde el 2014 al 2018 y contratista en el Senado de la República.

Es Abogada de la Universidad Sergio Arboleda y en la actualidad cursa una especialización en Derecho Administrativo.

El 8 de marzo de 2026 fue elegida para su segundo periodo en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador Colombiano.

Senadores boyacenses

John Amaya Rodríguez: (Alianza Verde)

Nació en Socha, estudió ingeniería electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica y especialista en Análisis de Datos.

Fue secretario TIC de la gobernación de Boyacá entre 2020 y 2022 y subdirector de Innovación Digital FCP entre 2024 – 2025.

Es hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, “Wally”: (Pacto Histórico)

Es oriundo de Sogamoso, abogado y creador de contenido en redes sociales.

Se consolidó como una de las figuras más fuertes del Pacto Histórico tras obtener un amplio apoyo en la consulta interna para el Senado en octubre de 2025, siendo el boyacense más votado con más de 137.000 apoyos.

Aída Yolanda Avella Esquivel: (Pacto Histórico)

Nació en Sogamoso. Es psicóloga y política boyacense reconocida como una de las figuras de la izquierda colombiana y actual presidenta de la Unión Patriótica.

Líder Sindical: Fue presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase) y del sindicato del Ministerio de Educación.

Constituyente de 1991: Fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, donde participó en la redacción de la Constitución de Colombia.

Concejal de Bogotá: Ejerció entre 1992 y 1996, periodo tras el cual debió partir al exilio por 17 años debido a un atentado contra su vida.

Senadora de la República: Elegida para los periodos 2018-2022 y actualmente 2022-2026, destacándose en la Comisión Cuarta y en temas de derechos humanos y paz.

Miguel Ángel Barreto: (Partido Conservador)

Contador Público egresado de la Universidad de Ibagué, ha complementado su perfil con especializaciones en Finanzas (Universidad del Rosario), Derecho Administrativo, Regulación de Energías Renovables y Eficiencia Energética (Universidad Externado de Colombia), y Derecho Internacional Humanitario (Universidad Alfonso X El Sabio, España). Además, es Magíster en Gobierno y Políticas Públicas (Universidad Externado de Colombia), con estudios en Alto Gobierno (Universidad de los Andes) y programas de liderazgo en la London School of Economics y la Universidad de Yale. También cursó el Programa Integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Es congresista desde 2014.

Zandra María Bernal Rincón: (Centro Democrático)

Nació en Socha, es abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomas y experta en Derecho Minero de la Universidad Externado de Colombia.

Fue alcaldesa de su municipio para el periodo 2020 – 2023.