Tragedia por las lluvias en Boyacá: una persona murió y otra continúa desaparecida

Santa María

Las intensas lluvias que afectan al departamento de Boyacá provocaron dos emergencias por crecientes súbitas en el municipio de Santa María, dejando como saldo una persona fallecida y otra desaparecida.

La primera emergencia se registró en la quebrada La Gacenera, entre las veredas Ceiba Grande y Ceiba Chiquita, donde varias personas realizaban labores de ganadería movilizando un grupo de reses cuando fueron sorprendidas por una creciente súbita. La fuerza del agua arrastró a un caballo y a su jinete. En un primer momento, los organismos de socorro solo lograron encontrar la silla de montar, mientras avanzaban las labores de búsqueda.

Horas más tarde, la Alcaldía de Santa María confirmó que el cuerpo sin vida de Fideligno Bernal Bohórquez, oriundo del municipio, fue localizado hacia las 8:00 de la noche de este sábado. El operativo de búsqueda fue liderado por la Administración Municipal, la Inspección de Policía, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, que pese a las difíciles condiciones climáticas lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo al municipio de Garagoa para los procedimientos judiciales correspondientes.

La segunda emergencia ocurrió en la quebrada La Carbonera, sobre la vía Santa María – Mambita, en el sector Puente Guavio. Allí, una creciente súbita sorprendió a dos personas que se movilizaban en motocicleta. Una de ellas logró ponerse a salvo, mientras que la otra fue arrastrada por la corriente.

Las autoridades identificaron al desaparecido como Cipriano Rodríguez, cuya búsqueda continúa con el apoyo de los organismos de emergencia y la comunidad. La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a su localización y reiteró la importancia de evitar transitar o permanecer cerca de ríos y quebradas durante las fuertes lluvias, debido al alto riesgo de nuevas crecientes súbitas en la región.