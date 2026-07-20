AmCham pide al nuevo Congreso priorizar la confianza para reactivar la economía

ECONOMÍA

Con la instalación del nuevo Congreso de la República para el período 2026-2030 este 20 de julio, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) hizo un llamado a los senadores y representantes para que lideren una agenda legislativa orientada a fortalecer la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, con el fin de promover el crecimiento económico, atraer inversión y generar empleo.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, felicitó a los nuevos congresistas y destacó que el principal desafío será convertir las diferencias políticas en decisiones institucionales que beneficien al país.

“El nuevo Congreso recibe un país políticamente dividido. Su gran reto será evitar que esa división se convierta en parálisis y traducir las diferencias en decisiones institucionales, técnicamente sustentadas y fiscalmente responsables”, afirmó.

Lacouture señaló que la independencia del Congreso debe ejercerse con responsabilidad y no como un escenario de confrontación, sino mediante el diálogo institucional, el equilibrio de poderes y el control político cuando sea necesario.

Asimismo, insistió en que la construcción de consensos será clave durante la nueva legislatura.

“Consensuar no es borrar las diferencias ni renunciar a las convicciones; es encontrar puntos de encuentro para que esas diferencias no bloqueen las soluciones que el país necesita”, indicó.

Según AmCham Colombia, el Congreso tiene un papel determinante para recuperar la confianza en el país mediante normas que brinden mayor certeza jurídica, fiscal e institucional, reduciendo la incertidumbre que, a juicio del gremio, afecta las decisiones de inversión y limita las oportunidades de crecimiento.

En ese sentido, Lacouture propuso revisar y, cuando la evidencia lo justifique, ajustar las leyes que impactan el crecimiento económico, el empleo y el bienestar, conservando aquellas que funcionan y corrigiendo las que no han dado los resultados esperados.

Entre las prioridades legislativas planteadas por AmCham para este periodo se encuentran la aprobación de un presupuesto nacional responsable para 2026, el fortalecimiento del sistema de salud con el paciente como eje central, garantizar la seguridad energética con precios razonables y promover un mercado laboral que impulse la formalización con productividad y bienestar.

“El verdadero éxito de esta legislatura no estará en cuántas leyes apruebe, sino en cuánto bienestar sea capaz de generar para los colombianos”, concluyó Lacouture.