12 personas han sido secuestradas en el Cauca en lo corrido de julio

Cauca

Hay preocupación en el Cauca por el aumento de los secuestros. En lo corrido del mes de julio 12 personas fueron privadas de la libertad, sus familiares exigen que se les respete la vida y liberarlos en el menor tiempo posible, sanos y salvos.​

El hecho más reciente es el de dos adultos payores de 84 y 76 años, padres de un dirigente político, plagiados por hombres armados en el barrio siglo XXI de Timbío, obligados a abordar un vehículo y trasladados hacia lugar desconocido.​

En el municipio de Timbío también fue secuestrada Sonia Sarmiento, médica y comerciante de la localidad, por hombres armados en un restaurante en la vía Panamericana.​

Previamente, en el municipio de El Tambo hombres armados de forma violenta de llevaron a zona montañosa a la comerciante Zulandy Mambuscay. Más de 50 horas de cautiverio después fue rescatada por acción de familiares y comunidad con apoyo de las autorides en límites rurales entre El Tambo y Timbío.​

Y a inicios del mes de julio, hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN incursionaron vilonetamente a un consejo comunitario de López de Micay, hurtando locales comerciales y llevándose a 40 comuneros con rumbo desconocido.

​Posteriormente, liberaron a 32 de los retenidos, sin embargo, ocho personas incluidas una mujer y siete hombres permanecen desaparecidos.

Ante la gravedad de la situación se realizaron consejos extraordinarios de seguridad para analizar la problemática sin resultados efectivos.​

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán explicó que permanecen las acciones instituciobales en coordinación con las autoridades para lograr la liberación de las víctimas.

​Por su parte, el gobernador de la región caucana, Octavio Guzmán aseveró que este tipo de sucesos y delitos no pueden normalizarse. Por eso pidió al Ministerio de Defensa "reforzar la presencia de la Fuerza Pública" en el territorio y "deplegar todas las capacidades operativas e investigativas" que permitan identificar y capturar a los responsables.​

Familiares, amigos y allegados de las víctimas viven horas angustia sin saber nada de sus seres queridos. Mientras tanto, continúan las eucaristías, marchas y velatones actividades con las que exigen el respeto por la vida y la libertad de todos los secuestrados.