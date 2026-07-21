Neiva conmemoró el 20 de Julio con desfile militar, policial e interinstitucional

Neiva

La ciudad de Neiva vivió una jornada patriótica con el tradicional desfile militar, policial e interinstitucional para conmemorar los 216 años del Grito de Independencia de Colombia. La programación inició con una eucaristía en la Catedral Inmaculada Concepción, seguida por la izada del pabellón nacional y la imposición de condecoraciones en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila. Posteriormente, el desfile recorrió durante más de tres horas las principales vías de la ciudad.

El acto contó con la presencia del alcalde de Neiva, Germán Casagua; el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera; altos mandos de la Fuerza Pública y representantes de diferentes instituciones. La Novena Brigada del Ejército Nacional encabezó el recorrido con sus unidades tácticas, seguida por la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el INPEC, organismos de socorro, bandas marciales y colegios militares, ante una masiva asistencia de familias que acompañaron el recorrido.

Durante el desfile también fueron exhibidos vehículos tácticos, sistemas aéreos no tripulados, maquinaria especializada, unidades motorizadas y piezas de artillería. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los soldados heridos en cumplimiento del deber y el reconocimiento a integrantes de la reserva activa. Asimismo, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva entregaron condecoraciones a varios uniformados por su servicio a la comunidad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, destacó el significado de esta conmemoración y el trabajo de la institución durante la jornada. “El 20 de julio es una fiesta patria. Esto es de todos los colombianos y para la Policía Nacional no puede ser menos reunir nuestras mejores capacidades, organizarlas y lucirlas durante un honroso desfile para que la comunidad pueda disfrutar, cobijado acá por este clima, tomar fotografías, ver no solamente las capacidades, sino la marcialidad la organización y todo el esfuerzo que hacemos día a día en beneficio de la comunidad“, afirmó el oficial.