3.500 estudiantes engalanaron el desfile de Independencia de Colombia en Cartagena

Los estudiantes se unieron a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a otras instituciones participantes, para rendir homenaje a la historia y a los símbolos patrios a través de un recorrido que inició en Las Bóvedas y culminó en la Plaza de La Aduana, atravesando el cordón amurallado de la ciudad ante la presencia de cientos de ciudadanos y visitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con impecables presentaciones musicales, vistosos uniformes y una destacada coordinación, las bandas de paz demostraron el talento, la disciplina y el compromiso de los estudiantes cartageneros, quienes se prepararon durante semanas para participar en esta importante conmemoración nacional.

El secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa, señaló que la participación de las instituciones educativas oficiales reafirma el papel de la escuela como escenario para la formación en valores cívicos, el fortalecimiento de la identidad nacional y la promoción del respeto por la historia y las tradiciones del país. “Hoy nuestros estudiantes demostraron que el amor por Colombia también se expresa a través de la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Cada banda de paz llevó un mensaje de unidad, identidad y orgullo patrio, dejando en alto el nombre de sus instituciones educativas”, enfatizó.

El secretario Martinez también reconoció el compromiso de directivos docentes, maestros, padres de familia y estudiantes, cuyo trabajo conjunto hizo posible una jornada ejemplar, caracterizada por el orden, la organización y el fervor patrio.