“Nuestra obligación no es de medios, es de resultados”: Hernán Penagos en Los Protagonistas

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, estuvo en el programa Los Protagonistas de Caracol Radio, dirigido por Gustavo Gómez, y habló sobre los procesos de elecciones en Colombia, su incursión en la política y lo que hay qué hacer para que haya paz en Colombia.

El registrador nacional habló sobre la realidad de sus funciones y contó si lo han llamado a pedirle favores o a quejarse.

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Hernán Penado aseguró que no ha pasado mucho porque “al registrador lo eligen los presidentes de las cortes. El presidente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso meritocrático y un concurso”.

De igual manera, reveló los detalles del buen funcionamiento que ha tenido la Registraduría en los procesos de elecciones que suceden en Colombia.

“La Registraduría viene con un proceso que busca tener varios caminos para divulgar la información y dar tranquilidad y garantías a los actores políticos y la ciudadanía”, señaló Penagos.

El registrador explicó que algo que los diferencia es que “en Colombia tenemos el preconteo. Las actas electorales se transmiten vía telefónica, pero al mismo tiempo se van digitalizando y escaneando”.

Esto se debe a que hay centros de digitalización en toda Colombia.

Por otra parte, el registrador señaló que trata de entender cuando alguna persona tiene dudas en la Registraduría. “Trato de ponerme en los zapatos para evidenciar cuál puede ser el argumento que lo inquiete o le preocupe”, expresó.

Hernán Penagos agregó que “todo aquel que tiene algún reparo es porque está desinformado”.

Asimismo, aseguró que algunos medios y periodistas le han dicho que por qué no responde en un tono más fuerte frente a los ataques.

“Si yo respondo más fuerte, puede que me sirva a mí como persona, pero no al país. Como le digo al equipo mío y el de la Registraduría, nuestra obligación no es de medios, es de resultados”, manifestó el registrador Hernán Penagos.

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Incursión en la política

Hernán Penagos contó lo que ha sido su incursión en la política y sus inicios. El registrador reveló que entre 2006 y 2007 sufrió la muerte de alguien cercano, cuando se postuló a la Asamblea de Caldas.

Con su amigo Jesús, quien se lanzó a la alcaldía de Samaná, hacían política por los municipios del departamento. Sin embargo, todo cambio un domingo, día en el que visitaban todas las veredas del municipio.

“Un día cualquiera estaba yo en Manzanares y había quedado de verme con Chucho a las 2 de la tarde en Samaná para ir a una vereda (…) Cuando iba llegando a Samaná me llamó un amigo y me dijo “devuélvase, devuélvase”, y me colgaba, “devuélvase que lo van a matar”. Pues, habían matado a ‘Chucho’“, contó.

Penagos reveló que su amigo iba en una chiva y la guerrilla lo bajó y lo mató delante de todas las personas.

Tras ese suceso, Hernán Penagos, abogado de profesión, vio reflejada la ola de violencia que vivía el país, que hoy sigue vigente en algunas regiones.

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Paz en Colombia

El registrador Hernán Penagos habló sobre la paz en Colombia y lo que se necesitaba para que suceda en el país.

“El diálogo en Colombia no debe ser para imponer la opinión del uno sobre el otro”, aseguró Penagos.

El abogado señaló, citando a platón, que el diálogo es para buscar la verdad y si no, al menos, para encontrar el consenso.

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