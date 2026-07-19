Hospital San Pedro de Pasto gana premio nacional por calidad y atención humanizada

Pasto - Nariño

La Fundación Hospital San Pedro fue reconocida como la única IPS de Nariño ganadora del Premio Nacional de Calidad y Humanización en Salud 2026, entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con la OPS/OMS.

El reconocimiento fue otorgado este 16 de julio en Bogotá, después de un proceso de evaluación técnica que revisó estrategias implementadas durante más de dos años en materia de atención al paciente, innovación, seguridad hospitalaria y trato digno.

Entre los resultados que pesaron en la decisión aparecen la reducción del tiempo para iniciar tratamientos oncológicos, que pasó de 66 a 35 días, una satisfacción institucional del 99% y cero casos de mortalidad materna directa durante 2025.

Según MinSalud, el Hospital se destacó con el Programa Integral para el Accidente Cerebrovascular, con el que la mortalidad a tres meses bajó del 27% a cerca del 10%, además, en urgencias, el tiempo reportado para la atención de pacientes clasificados en triage II fue de 24 minutos.

El hospital además, durante 2025 realizó más de 3.500 procedimientos en su servicio de Hemodinamia y destinó más de 3.266 millones de pesos para la compra de equipos biomédicos de alta complejidad, a esto se suma la puesta en funcionamiento de la primera planta de tratamiento de aguas residuales hospitalarias de Nariño.

La evaluación también tuvo en cuenta la creación de la primera Unidad Funcional para la Atención del Cáncer del Adulto en Colombia, la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica y diferentes estrategias de acompañamiento espiritual, terapias complementarias y atención humanizada.