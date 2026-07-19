Ejército en Nariño destruyó un enorme depósito de explosivos

Barbacoas - Nariño

Cerca de 100 kilogramos de explosivos y 52 mecanismos de activación fueron encontrados y destruidos de manera controlada por tropas del Ejército en la vereda Arenal, zona rural de Barbacoas, en el Pacífico nariñense.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Hércules, el material estaba almacenado en un depósito ilegal y tenía capacidad para generar afectaciones en un radio superior a los 200 metros, lo cual representaba un riesgo para las comunidades y los integrantes de la Fuerza Pública que se movilizan por esta zona.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 14, quienes localizaron los explosivos en este depósito que al parecer pertenecería a la estructura Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que hace parte de las mesas de paz en Nariño y Putumayo, y según las autoridades, los explosivos serían utilizados en ataques contra unidades de la Fuerza Pública y contra infraestructura estatal

En la zona, expertos antiexplosivos adelantaron el procedimiento de destrucción sin que se reportaran personas heridas.