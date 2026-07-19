Intentó evitar un atraco en la vía Buenaventura – Buga y fue asesinado a tiros

Un hombre de 33 años fue asesinado luego de intentar impedir un atraco en la vía nacional Buenaventura – Buga, a la altura del sector conocido como Tableros, en zona rural del municipio de Restrepo, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Luis Darío Castrillón Palomino, transportador, quien fue encontrado sin vida al interior de una camioneta tras recibir múltiples impactos de bala.

Según información preliminar, varios hombres que se movilizaban en motocicletas interceptaban a otro conductor con el propósito de cometer un hurto. Al observar lo que ocurría, Castrillón Palomino decidió intervenir, pero los presuntos delincuentes reaccionaron disparándole en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Durante la inspección, las autoridades hallaron seis vainillas calibre 9 milímetros en la escena del crimen. La diligencia de levantamiento del cuerpo y los actos urgentes estuvieron a cargo de unidades de Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para identificar y capturar a los responsables de este homicidio, mientras hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita esclarecer el caso.