Bala perdida en la Feria de Buga, Valle, deja a una adolescente de 14 años en UCI

Lo que debía ser una jornada de celebración en la feria de Buga, Valle, terminó en tragedia para una familia. Una adolescente de 14 años permanece en estado crítico, luego de recibir el impacto de una bala perdida durante un intercambio de disparos registrado en inmediaciones del desfile de comparsas.

Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando dos hombres, presuntamente bajo los efectos del alcohol, sostuvieron una discusión que escaló hasta un enfrentamiento con armas de fuego. La menor se encontraba con su madre y su hermana disfrutando del evento cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles.

Tras ser auxiliada en el lugar, la adolescente fue llevada a un centro asistencial de Buga y, debido a la gravedad de las heridas, remitida posteriormente al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

El comandante la Policía Buga, el coronel Daniel Andrés Peralta, explicó que el proyectil recorrió entre 80 y 100 metros antes de impactar a la menor, quien se encontraba en la zona donde se desarrollaban las actividades de la feria.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de los responsables del intercambio de disparos y lograr su captura.