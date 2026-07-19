Don Pedro completa más de 20 horas sepultado con vida en el norte del Valle - Bomberos El Águila

Las labores para rescatar con vida a don Pedro continúan en zona rural de El Águila, norte del Valle del Cauca. En la mañana de este domingo, y tras cerca de 20 horas de emergencia, las autoridades y organismos de socorro confirmaron que el hombre permanece con vida, mientras avanzan las maniobras para liberarlo.

La emergencia se presentó hacia las 2:00 de la tarde del sábado 18 de julio en la finca La Marrulla, ubicada en la vereda San Martín, cuando el hombre realizaba una excavación profunda y quedó sepultado por un alud de tierra.

En el lugar trabajan de manera conjunta unidades del Cuerpo de Bomberos, la comunidad, la Alcaldía y el hospital de El Águila. Los rescatistas lograron liberar la cabeza y parte del tronco de la víctima, lo que ha permitido mantener comunicación con él y suministrarle hidratación mientras continúa atrapado.

“El resto del cuerpo está muy atrapado. Él ha podido hablar y ya se le pudo suministrar hidratación”, señalaron personas que participan en la operación de rescate.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, había explicado que la complejidad del rescate obedece a las difíciles condiciones del terreno y al aislamiento del sector. Inicialmente se informó que el hombre habría fallecido, pero posteriormente se confirmó que permanecía con signos vitales.

Durante la tarde del sábado, los socorristas lograron hacer contacto físico con don Pedro tras remover parte del material. Sin embargo, un segundo alud de tierra volvió a cubrirlo parcialmente, obligando a reiniciar las maniobras bajo estrictas medidas de seguridad.

La operación continúa y las autoridades mantienen la esperanza de lograr extraer con vida al hombre, mientras permanecen en desarrollo las labores de rescate.