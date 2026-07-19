2 muertos y 3 heridos deja tiroteo en Brasil; el presunto responsable sería un menor de 15 años

Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación de Brasil muestran los aterradores instantes que vivieron los clientes de un establecimiento comercial tras ser víctimas de un ataque armado.

Los hechos ocurrieron en la noche del 17 de julio en la ciudad de Campo Mourão, ubicada en el estado de Paraná, Brasil

Los que se conoce hasta el momento es que un menor de 15 años, que habría cubierto su rostro para no ser identificado, es el principal sospechoso.

El clip registrado por las cámaras de seguridad deja en evidencia el momento en el que el joven dispara en varias oportunidades un arma de fuego contra las personas que se encontraban al interior del local.

Los impactos llevaron a los presentes a lanzarse al suelo y aunque, por fortuna, la gran mayoría resultaron ilesos, dos personas murieron y tres resultaron heridas.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Márcio Bertoldo, de 43 años, y Michael Zachytko, de 38.

Entre los heridos, que fueron trasladados a centros médicos, se encuentra una mujer de 40 años que, según las autoridades, podría ser el objetivo del ataque. Actualmente está internada en una unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es grave.

Los organismos competentes se encuentran investigando los motivos y la relación del agresor con quien, presuntamente, era su blanco.

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