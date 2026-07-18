Cae alias “Carlos Way”: líder criminal responsable de violencia en el paro minero del Bajo Cauca

Antioquia

En un golpe contra el Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la Policía Nacional capturó a Yorman Enrique Salgado, conocido como “Carlos Way”, señalado como cabecilla de la subestructura criminal “Yeison Leudo Chaverra”. La operación se realizó este sábado en el corregimiento Jardín de Tamana, municipio de Cáceres. Salgado era requerido por los delitos de constreñimiento ilegal y concierto para delinquir agravado.

Según las investigaciones, “Carlos Way” acumulaba más de seis años en la estructura criminal y se había consolidado como una de sus piezas fundamentales en el Bajo Cauca antioqueño.

Las autoridades señalan que tenía bajo su mando a más de 160 hombres armados y coordinaba actividades como la dinamización del paro minero de mediados de marzo de 2026, donde habría ordenado la quema de vehículos y el bloqueo de vías nacionales para generar zozobra en la región.

Además, se le vincula directamente con el asesinato del ciudadano venezolano Luis Ángel López, ocurrido el 25 de septiembre de 2023 en Caucasia, en medio de disputas por el control territorial y rutas de narcotráfico.

Otra de sus funciones principales era el cobro de extorsiones a mineros y comerciantes en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia. El dinero recaudado se destinaba a la compra de material bélico, equipos de intendencia y medios de transporte, incluyendo lanchas y vehículos. También lideraba el reclutamiento ilícito de personas, utilizando amenazas de muerte contra las víctimas y sus familias.

Una vez capturado, Salgado fue presentado ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó su detención y le profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.

Según las autoridades, esta captura de alias “Carlos Way” representa un importante alivio para las comunidades de Tarazá, Cáceres y Caucasia, que venían siendo afectadas por la presencia de este grupo armado.