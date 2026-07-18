Mono capuchino fue rescatado en zona rural de Dagua

El abandono del mono capuchino no solo es un acto lamentable, sino un delito ambiental", advirtió la CVC.

La denuncia anónima de un ciudadano, en el municipio de Dagua, alertó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, sobre la presencia de un Mono Capuchino que se encontraba en un predio de la zona rural.

Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron al primate, al que las personas del predio lo llamaban Jorge. Según la información recopilada durante la atención del caso, el animal habría sido abandonado por una persona de nacionalidad extranjera.

“Este rescate es un claro ejemplo de cómo la denuncia oportuna y el compromiso de la comunidad salvan vidas silvestres. El abandono del mono capuchino no solo es un acto lamentable, sino un delito ambiental”, dijo Rigoberto Lasso Balanta, director territorial de la CVC regional Pacífico Este.

La autoridad ambiental vallecaucana hace un llamado a la ciudadanía a no comprar, vender, ni mantener fauna silvestre como mascota. Recuerda: la tenencia ilegal de estos animales es un delito ambiental sancionado por la legislación colombiana.