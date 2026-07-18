En Buenaventura, cese de actividades en Clínica Santa Sofía agrava la crisis hospitalaria

Piden investigar recursos de la Asignación para la Paz por más de $62 mil millones, que se ejecutarán en municipios como Buenaventura.

La prestación de los servicios de salud en Buenaventura enfrenta uno de sus momentos más críticos. La suspensión de actividades por parte de trabajadores de la clínica Santa Sofía del Pacífico, sumada a las protestas que desde hace tres semanas mantienen empleados del hospital Luis Ablanque de la Plata, encendió las alarmas sobre la capacidad de atención en el distrito.

El personal de la clínica decidió cesar labores tras denunciar que acumula hasta cuatro meses sin recibir el pago de sus salarios, una situación que atribuyen a las deudas que mantienen las EPS con la institución. La crisis financiera también ha provocado desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, afectando la operación de varios servicios.

El médico especialista Juan José Santamaría explicó que el retraso en los pagos impacta a todos los trabajadores de la clínica, incluidos especialistas que se desplazan desde otras ciudades y que han dejado de prestar sus servicios por el incumplimiento en los honorarios.

“Estamos reclamando el pago de honorarios, desde el personal de vigilancia hasta los médicos especialistas. El Gobierno Nacional nos dejó totalmente desprotegidos. El hospital lleva cuatro años intervenido y hay EPS intervenidas, pero pareciera que entre entidades intervenidas no se pagan. Nosotros somos personal asistencial, no administrativo, pero nos deben el dinero. Hoy la Clínica Santa Sofía atraviesa una crisis y muchos especialistas han dejado de asistir por la falta de pago”, afirmó un médico especialista.

La preocupación aumenta porque, según el personal médico, la capacidad para atender emergencias es cada vez más limitada. Advierten que algunos pacientes con lesiones graves podrían no recibir atención oportuna y que especialidades como traumatología corren el riesgo de suspenderse si la situación no se resuelve.

El panorama se presenta en medio de una alta afluencia de personas en Buenaventura por la realización de eventos masivos, como el avistamiento de ballenas, lo que podría incrementar la demanda de servicios de salud en un sistema que hoy opera con serias limitaciones.