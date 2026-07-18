CVC ordenó suspender vertimientos de una empresa refinadora de aceites y grasas en Candelaria, Valle

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ordenó la suspensión inmediata de las descargas de aguas residuales domésticas y no domésticas, tratadas y sin tratar, que una empresa refinadora de aceites y grasas realizaba hacia el río Fraile, en el sector de El Carmelo, jurisdicción de Candelaria.

La decisión fue adoptada tras las labores de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Dirección Ambiental Regional Suroriente, reforzadas luego de las denuncias de la comunidad por la presencia de olores ofensivos en la zona.

De acuerdo con la CVC, la medida preventiva obliga a la empresa a suspender de inmediato los vertimientos y a cumplir las disposiciones impuestas por la autoridad ambiental mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La autoridad ambiental explicó que esta decisión responde a los hallazgos obtenidos durante los recorridos de control y a las denuncias ciudadanas. Además, anunció que hará seguimiento al cumplimiento de la medida y continuará las investigaciones para identificar y controlar las actividades que puedan afectar el ambiente y la calidad de vida de la comunidad.

Sobre los reportes de olores ofensivos en Cali, la CVC precisó que aún no existe certeza técnica de que provengan exclusivamente de este sector de Candelaria y señaló que la autoridad ambiental urbana mantiene las investigaciones para establecer su origen.