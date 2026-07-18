Cali refuerza controles y anuncia sanciones por desperdicio de agua ante el Fenómeno de El Niño

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

La Alcaldía de Cali activó el Plan de Respuesta para enfrentar la temporada de menos lluvias por la influencia del Fenómeno de El Niño, con el propósito de fortalecer la atención de emergencias y reducir los riesgos asociados a esta temporada.

El secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que “con este plan de respuesta se fortalece la atención a emergencias con la activación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, donde cada entidad competente sabe lo que tiene que hacer, en qué tiempo lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Asimismo, habrá un monitoreo de los puntos más críticos de la ciudad, generalmente donde históricamente han sucedido estas eventualidades”.

Como parte de las medidas, las autoridades priorizaron los ríos Pance, Meléndez y Cali, donde se ha evidenciado turismo irresponsable y problemas por el manejo de basuras. Además, los ríos Cali y Meléndez permanecen en alerta naranja.

La Policía Metropolitana anunció controles al desperdicio de agua, el lavado de vehículos en espacio público, el llenado de piscinas con fines recreativos y la captación del recurso hídrico sin autorización. Quienes sean sorprendidos incurriendo en estas conductas podrán recibir multas entre los 800 mil y un millón de pesos, además de sanciones administrativas. En casos de contaminación directa de los ríos, incluso podrían ser capturados.

En lo corrido de julio, Cali ha registrado 32 incendios forestales, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a hacer un uso responsable del agua y a prevenir cualquier acción que incremente el riesgo de emergencias.