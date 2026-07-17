Un libro escrito entre hospitales y quimioterapias llega a los lectores tras diez años de trabajo

Hace diez años, Diana Appleton Lewis recibió un diagnóstico que cambió por completo su vida. En medio de consultas médicas, salas de urgencias y tratamientos de quimioterapia encontró una forma de enfrentar el dolor: escribir.

Lo que comenzó como una manera de desahogar todo lo que sentía terminó convirtiéndose, en Alas de Mariposa, un libro que nació entre hojas sueltas, lágrimas y largos días en los que el cansancio físico y emocional parecía más fuerte.

“Encontré por medio de la escritura una forma de hacer catarsis, de liberarme de todo ese proceso tan difícil. Fueron diez largos años de escritura, pero hoy el libro finalmente ve la luz”, contó la autora durante el lanzamiento de la obra.

Aunque el libro parte de su experiencia enfrentando dos tipos de cáncer, Diana asegura que no quiso escribir únicamente sobre la enfermedad. Su intención fue compartir el camino que la llevó a descubrir una nueva manera de mirar la vida después del dolor.

Uno de los capítulos más difíciles de escribir fue El espejo roto. Allí relata el momento en el que los cambios físicos provocados por el tratamiento la llevaron a dejar de reconocerse frente al espejo.

“Todavía me quiebra leerlo. No encontrarse en la imagen que uno proyecta es muy difícil”, confesó.

Durante ese proceso también encontró una reflexión que terminó marcando el mensaje del libro.

Para ella, la palabra cáncer dejó de ser sinónimo de miedo.

“Si juegas con las letras de cáncer encuentras la palabra ‘nacer’. Para mí fue una forma de volver a nacer. No es sinónimo de muerte, sino una oportunidad para replantear la vida y convertir el dolor en aprendizaje”, explicó.

Ese mismo significado inspiró el nombre Alas de Mariposa.

La mariposa simboliza la transformación. Antes de volar atraviesa una metamorfosis silenciosa y compleja. Diana asegura que ese proceso refleja lo que vivió durante la enfermedad y cómo esa experiencia le permitió descubrir capacidades que antes no veía en sí misma.

“Tuvo que llegar un proceso tan difícil para encontrar esas alas que hoy me impulsan a impactar positivamente la vida de otras personas”, afirmó.

Para Diana este lanzamiento representa el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Diez años después de escribir las primeras páginas, hoy puede mirar atrás con una perspectiva diferente.

“La del pasado me enseñó muchísimas cosas que no quiero volver a repetir. Hace parte de mí, pero no quiero volver a vivir muchas de esas cosas. Y a la de ahora, estoy inmensamente orgullosa de quién soy”, expresó.