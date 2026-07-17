Río Meléndez en Cali registra caudal de 600 litros por segundo y se encuentra en “Alerta Naranja”

Aunque el río Meléndez presenta una disminución importante en su caudal y actualmente se encuentra en alerta naranja debido a las condiciones del Fenómeno de El Niño, EMCALI ha implementado todas las maniobras operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Acciones técnicas y operativas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de agua potable, frente a las condiciones de estiaje ocasionadas por el Fenómeno de El Niño, adelanta la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Como consecuencia de la disminución de las precipitaciones, el río Meléndez registra actualmente un caudal cercano a los 600 litros por segundo y se encuentra en “Alerta Naranja”, condición que mantiene un monitoreo permanente por parte de los equipos técnicos de EMCALI para garantizar la operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Reforma.

No obstante, gracias a la infraestructura del sistema de acueducto de EMCALI, que opera de manera interconectada y cuenta con el respaldo de las plantas abastecidas por el río Cauca, la empresa garantiza el suministro de agua potable mediante maniobras operativas que compensan la disminución del caudal del río Meléndez.

Parte de estas acciones fortalecen el abastecimiento en los sectores de Altos de Santa Elena, Altos Semilleros, Campestre, Trinidad, Madrigal, Palmas I, II y III, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana y Lleras Camargo, Nápoles y Siloé.

Uso eficiente del agua

Ante las actuales condiciones climáticas, EMCALI hace un llamado a todos los ciudadanos para adoptar hábitos de consumo responsable del agua: