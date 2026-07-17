Conozca el programa gratuito que permite a los padres trabajar durante la noche

Trabajar de noche para muchos padres también significa enfrentar una pregunta difícil: ¿con quién dejar a sus hijos? En Cali, los padres en esta situación encontraron una respuesta en ‘Cariño Nocturno’, un servicio que brinda atención infantil durante la noche a niños cuyos padres cumplen jornadas laborales o académicas en ese horario.

El programa funciona desde enero de este año en el jardín infantil Casita de Belén, ubicado en el barrio Las Delicias, al norte de la ciudad. Allí pueden ser atendidos cerca de 30 niños cada noche, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana.

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Quien entra por primera vez al lugar difícilmente se encuentran con lo que se imaginan al pensar en un servicio nocturno. No es un salón lleno de colchonetas. El jardín está acondicionado como un espacio pensado para los niños: cada uno tiene su propia cama, hay zonas para leer, pintar, jugar y compartir, además de espacios diseñados para que la noche transcurra en un ambiente tranquilo, seguro y muy parecido al de un hogar.

Rossy De Lobos fue una de las primeras madres en inscribir a su hija Alyssa. Trabaja como despachadora en la Terminal de Transportes de Cali y sus turnos rotativos hacían difícil encontrar quién la cuidara.

“A veces me tocan turnos desde las 4:30 de la mañana o hasta las 10:00 de la noche. Este horario me queda perfecto porque puedo trabajar y también compartir tiempo con la niña”, contó.

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Una historia similar vive William Andrés Cardona. Dos de sus tres hijos asisten cada noche al jardín mientras su esposa estudia y él trabaja como independiente.

“El mes pasado pagamos 500 mil pesos para que nos cuidaran los dos niños y muchas veces uno no cuenta con esos recursos. Aquí estamos mucho más tranquilos”, relató.

Para William, el mayor valor del programa no está únicamente en el apoyo económico, sino en la confianza que le transmite el equipo que acompaña a sus hijos.

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“Nos envían mensajes, fotos y nos cuentan cómo están los niños, qué comieron y cómo pasaron la noche. Eso nos da mucha tranquilidad”, aseguró.

Durante una visita al jardín infantil, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que se trata del primer servicio de cuidado infantil nocturno impulsado por la administración distrital y aseguró que el propósito es ampliar esta estrategia a otros sectores de la ciudad.

“Esta es la primera guardería nocturna que tenemos desde la Alcaldía, donde los papás y las mamás que trabajan de noche pueden dejar a sus hijos en un lugar seguro. Esperamos poder replicarlo en otros sectores de la ciudad y seguir creciendo”, afirmó el mandatario.

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En este lugar, además de recibir la cena y el desayuno, los niños cuentan con el acompañamiento permanente del personal, apoyo psicológico, atención de una nutricionista y una enfermera, además de participar en diferentes actividades lúdicas mientras permanecen en el programa.

‘Cariño Nocturno’ mantiene abiertas sus inscripciones. Los padres interesados pueden acercarse al jardín infantil Casita de Belén y presentar la documentación requerida para acceder al servicio.