Guterres pide respetar la libertad de navegación en Ormuz tras anunciar Trump un peaje

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la reimposición de su bloqueo y el cobro de un peaje del 20 % para todos los barcos que crucen el paso.

“(Guterres) quiere que se respete la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, aseguró el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria tras ser preguntado por la decisión de Trump.

El mandatario informó este lunes de que restablecerá el bloqueo naval a Irán, con el que impedirá que “los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan”.

“Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”, añadió Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

Sin embargo, como “cuestión de justicia”, será reembolsado a Estados Unidos un 20 % de toda la carga enviada por los gastos necesarios para “brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”.

Pese a las declaraciones, el portavoz del secretario general optó por no avivar las tensiones y defender el derecho internacional.

“Hemos sido testigos de mucha retórica en torno al estrecho de Ormuz a lo largo de esta crisis, pero la postura del secretario general ha sido coherente”, sostuvo.

La decisión de Trump llega un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara que el enclave estratégico permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”.

Además, advirtió de que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente.Guterres ha pedido en numerosas ocasiones que se detengan las hostilidades en Oriente Medio y se restablezca la libertad de navegación en Ormuz.