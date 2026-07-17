Horóscopo del profesor Salomón HOY 17 de julio 2026: Géminis y piscis tendrán cambios en la vivienda

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes 17 de julio, y menciona que el número de esta fecha representa un gran poder, dado que, al sumar sus dos dígitos, da el número 8 el cual representa la prosperidad y la estabilidad.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas inteligentes y muy disciplinadas y estrictas y con un buen corazón. Quienes tendrán la casa de las inversiones abierta de par en par, lo que significará que cualquier negocio, emprendimiento que inicien será todo un éxito. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 4877.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros realizarse un baño con hierbabuena y mejorana; cocinar las dos plantas sagradas y con el agua de la preparación, limpiarse del cuello hacia abajo para que llegue prosperidad y riqueza en este nuevo año que inicia para los cumpleañeros.

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el: Blanco.

El número es el: 7091.

La fruta es: Pera.

El código sagrado es el: 553.

Horóscopo y tarot del día de HOY 17 de julio:

Aries

La carta de la justicia del tarot muestra que, para todos los nacidos en esta fecha, aquel problema o situación que se había presentado en contra se solucionará y saldrá a favor. Adicionalmente, en temas relacionados a la salud, el dinero y el amor las personas de este signo se verán favorecidas, así como también situaciones que habían quedado pendientes, en cualquier ámbito, verán la luz.

Número: 1454.

Tauro

¡La parte económica empezará a mejorar! Aquella cosa que deseaba o necesitaba comprar, se podrá llevar a cabo; esto, gracias a que la situación laboral se pudo estabilizar. Así mismo, se muestra que si en el pasado no se pudo realizar algún proyecto o emprendimiento que se quería materializar, es momento de hacerlo, dado que las cartas indican que por fin podrá ejecutar eso que tanto se buscaba.

Número: 3370.

Géminis

¡Cuidado con las energías negativas! Los astros les indican a las personas nacidas bajo este signo zodiacal, que deberán tener cuidado con personas quienes querrán que algo malo les suceda, dado a esto, el profesor salomón recomienda llevar a cabo medidas de precaución espirituales. Además, las cartas muestran que, en temas relacionados con la vivienda y el hogar, se verán beneficiados.

Número: 2530.

Cáncer

El tarot le indica a los pertenecientes a este signo zodiacal, que en situaciones en donde las cosas no salen como se esperaba hay que mantener la calma y no desesperarse o alterarse para que las cosas puedan salir al final como se estaban queriendo realizar. Si se tiene pensado realizar un viaje de forma pronta, es momento de hacerlo, dado que las cartas indican que será una muy buena experiencia.

Número: 7590.

Leo

¡Hay que dejar lo negativo atrás! El tarot muestra que, si las personas de signo Leo desean avanzar en su vida, deberán dejar a un lado los pensamientos negativos, rencores, tristeza, etc. Así mismo, aquella recompensa que tanto se estaba buscando, por fin se verá materializada en la vida para los nacidos bajo esta fecha. Por último, es hora de realizar un cambio, venta o compra de casa.

Número: 2309.

Virgo

Para los nativos del signo de Virgo, los astros indican que hay que salir adelante. Hay que seguir intentando, dado que se vendrán resultados positivos en esos proyectos, actividades, emprendimientos que se tienen en mente. Sin embargo, las cartas indican que hay que atreverse a hacer cosas nuevas, salir de la zona de confort e innovar, dado que esto puede acarrear cosas inesperadas pero positivas a la vida.

Número: 4098.

Libra

A pesar de que las personas de este signo cuenten con mucho trabajo, se deberá manejar la resiliencia para completar las actividades iniciadas, las cuales pueden traer beneficios a futuro. Adicionalmente, si se tiene pensado la compra, cambio, venta o arreglo de vehículo, si lo lleva a cabo, será beneficioso y traerá buenos resultados.

Número: 7099.

Escorpio

¡El dinero estará presente! Las cartas les dicen a las personas del signo zodiacal Escorpio, que el dinero llegará y lo hará de fuentes inesperadas. A pesar de que tenga muchas actividades en su día a día, no hay que descuidar el amor dado que es momento de buscar estabilizar, mejorar o fortalecer la parte sentimental.

Número: 2509.

Sagitario

¡Cuidado con la envidia! De acuerdo a los astros, los pertenecientes al signo sagitarios no deben comentar sus proyectos en desarrollo, los que se tiene planeado hacer o aquella compra que vaya a realizar, dado que hay personas que no quieren que consiga los objetivos propuestos. Si se presentan celos hay que aclarar la situación, para que este episodio no vaya a afectar a su futuro con un ser querido o pareja.

Número: 5550.

Capricornio

Los astros les indican a los nativos de este signo que deberán estar pendientes del ámbito laboral, dado que se pueden presentar cambios o ajustes importantes en el trabajo que pueden traer consigo aspectos positivos en la vida. Adicionalmente, la inversión que se tiene planeada hacer, las cartas muestran que resultará favorable. Por último, lo recomendado por el tarot, es alejarse de personas negativas o pesimistas, dado que pueden entorpecer sus planes a largo plazo.

Número: 1260.

Acuario

¡Cuidado con las personas chismosas! Las cartas indican que la llegada o la presencia de personas curiosas, puede entorpecer la buena racha que está llevando en este momento donde cuenta con estabilidad, fuerza, valor, buenas perspectivas y grandes bendiciones. Además, si esperaba alguna noticia o respuesta desde el extranjero, los astros muestran que esto puede ser positivo para su vida.

Número: 3618.

Piscis

¡La carta de la casa está presente! Esto indica, según el zodiaco, que los nacidos por estas fechas, tendrán algún acercamiento con temas relacionados con el hogar: Reforma, cambio, venta, compra, etc. Adicionalmente, si el deseo es cambiar de trabajo, el tarot indica que es mejorar esperar y tomar la decisión cuando se presenten oportunidades fijas y estables y no actuar por impulso o rabia.

Número: 7863.

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