Dimar advierte a bañistas en Cartagena sobre peligro de fragata portuguesa

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informa a la comunidad sobre la presencia de la especie Fragata Portuguesa (Physalia physalis), que:

* La especie también conocida como agua mala o botella azul, ha sido observada en diferentes playas del Caribe colombiano durante los últimos días e invita a la ciudadanía a adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes.

* Este organismo marino de aspecto llamativo por su color azul traslúcido o violáceo y su forma semejante a una vela, corresponde a un invertebrado colonial de la familia Physaliidae. Sus tentáculos contienen cápsulas urticantes llamadas “cnidocitos”, que utilizan para capturar y paralizar a sus presas.

* Al entrar en contacto con la piel humana, pueden causar dolor intenso, reacciones tóxicas como náuseas, dificultad para respirar, problemas renales e incluso complicaciones graves en personas alérgicas.

* La Fragata Portuguesa suele encontrarse en aguas cálidas de regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo. En el Caribe colombiano su presencia se relaciona con la estación seca (enero-julio), cuando los vientos alisios y las corrientes marinas favorecen su llegada desde aguas oceánicas hacia la costa.

Ante la presencia de fragatas portuguesas en el mar o sobre la playa, la Autoridad Marítima Colombiana recomienda a bañistas, deportistas náuticos y visitantes seguir las siguientes medidas de prevención:

* Si observa organismos de Fragata Portuguesa en la playa o en el mar evite actividades de baño y otras actividades recreativas en la zona.

* Evite el contacto o manipulación directa con organismos que se encuentren en el agua o a las orillas de la playa.

* Ante la presencia de la Fragata Portuguesa en la arena, evite caminar descalzo sobre la playa.

* Reportar inmediatamente cualquier avistamiento al cuerpo de salvavidas, autoridades marítimas o autoridades ambientales competentes, con el fin de facilitar la adopción de medidas preventivas.

* En caso de contacto con una Fragata Portuguesa, se recomienda no frotar ni rascar la zona afectada.

* Lavar el área con suero fisiológico o, en su defecto, con agua de mar, evitando el uso de agua dulce, ya que esta puede aumentar la liberación del veneno.

* Evitar la exposición al sol y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

La Dirección General Marítima continuará realizando el seguimiento a este fenómeno natural y mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier novedad, reiterando su compromiso con la seguridad de los usuarios del mar y la protección de la vida en las costas colombianas.