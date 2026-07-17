Alcalde de Tuluá pide al nuevo Gobierno Nacional priorizar la seguridad del municipio

La seguridad es una de las principales solicitudes que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, le hace al gobierno del presidente electo Abelardo de La Espriella.

El mandatario pidió priorizar acciones que permitan enfrentar la presencia de disidencias de las Farc en zona rural, responsables del reciente hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de Barragán y de otros hechos que alteran el orden público en territorio montañoso del municipio.

“Nosotros tenemos una situación compleja hacia la zona de media y alta montaña con la presencia de grupos insurgentes, del frente 57, de la Adán Izquierdo. Aquí lo que se requiere es un apoyo desde el gobierno nacional para mejorar las condiciones tecnológicas, para tener mayor capacidad de operatividad, para tener disposición tanto de oficiales como de militares que hagan presencia en nuestro territorio”, señaló.

En el casco urbano, las autoridades advierten sobre la persistente operación de la estructura delincuencial ‘La Inmaculada’, responsable de delitos como extorsión y homicidio.

Vélez sostuvo que mejorar las condiciones de seguridad será determinante para recuperar la tranquilidad de las comunidades y generar las condiciones necesarias para que la inversión y el desarrollo lleguen a los sectores más apartados del municipio.